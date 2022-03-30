شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 30/ 3/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الأربعاء، الموافق 30/ 3/ 2022 العديد من الأخبار المهمة جاء فى مقدمتها، الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع فى مباراة الهلال، ومحمد الشناوي على رأس التشكيل المثالي بالأجندة الدولية في تصفيات أفريقيا.

الأمن يوافق للأهلى على حضور 5 آلاف مشجع فى مباراة الهلال

وافق مسئولو الأمن على حضور 5 آلاف مشجع من جماهير الأهلى فى مباراته ضد الهلال السودانى يوم الأحد المقبل، فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

متولي يترقب المشاركة مع الأهلي بعد جاهزيته التامة

يترقب محمود متولي مدافع الأهلي المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية خلال الفترة القادمة، بعد جاهزية اللاعب التامة من الناحية الفنية والبدنية وتألقه في تدريبات فريقه الأخيرة.

محمد الشناوي على رأس التشكيل المثالي بالأجندة الدولية في تصفيات إفريقيا

تواجد الدولي المصري محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في التشكيل المثالي للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي أقيمت خلال الأجندة الدولية لشهر مارس الجاري.

الأهلى يترقب عودة معلول وديانج للتدريبات قبل موقعة الهلال السودانى

تواصل مسئولو النادى الأهلى مع الثنائى على معلول وأليو ديانج لاعبى الفريق الأحمر، لتحديد موعد عودتهما للقاهرة، والانتظام فى تدريبات الأهلى قبل مباراته ضد الهلال السودانى يوم الأحد المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

فحص طبى لحمدى فتحى وربيعة بعد الانتظام بتدريبات الأهلى

يخضع الثنائى حمدى فتحى ورامى ربيعة ثنائى الأهلى لفحص طبى بعد انتظامهما فى تدريبات الفريق الأحمر، عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة منتخب مصر ضد السنغال بتصفيات كأس العالم 2022.

جهاز الأهلى يهنئ على معلول بصعود منتخب تونس لمونديال قطر 2022

حرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على تقديم التهنئة لنجمه التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق بعد قيادته لمنتخب بلاده للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

الاتحاد السكندري يذبح " عجل" قبل موقعة الأهلى