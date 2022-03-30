شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى فى قمة بلاى أوف قبل نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 3/2، فى إطار أولى جولات بلاى أوف قبل نهائى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021/2022.

ويتنافس غدا طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى، والزمالك مع الأهلى فى الجولة الثانية. وفى حالة فوز كل فريق بمباراة يقام لقاء فاصل على نفس الصالة بالعاصمة الإدارية لتحديد المتأهل إلى النهائى، ويتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى والخاسر يلعب على المركز الثالث.

من ناحية أخرى، فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره الصيد بنتيجة 3 /2 فى فاصلة جولات بلاى أوف دور قبل نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة، الذى يقام على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة للموسم المحلى 2021/2022، ليتأهلن إلى النهائى.

ويلتقى سبورتنج فريق الأهلى فى النهائى، حيث يتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى مباشرة، بينما يتنافس الخاسر على المركز الثالث.