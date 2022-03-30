شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 30/ 3/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الأربعاء، الموافق 30/ 3/ 2022 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها بعثة ساجرادا الأنجولى تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك، و"زيزو" يشارك فى مران الأبيض وجلسة خاصة مع فيريرا.

من المطار إلى ميت عقبة.. "زيزو" يشارك فى مران الزمالك وجلسة خاصة مع فيريرا

حضر أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمقر القلعة البيضاء عقب عودته من السنغال، اليوم، عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في مباراة مصر والسنغال أمس الثلاثاء بداكار.

بعثة ساجرادا الأنجولى تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك وصلت بعثة فريق ساجرادا الأنجولى إلى مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا.

مسحة طبية للاعبى الزمالك قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وأعضاء الجهاز الفنى والجهازين الطبى والإدارى لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولى ويأتى ذلك كإجراء احترازى متبع قبل المباريات الأفريقية بـ48 ساعة، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقى "كاف".

مران الزمالك.. فيريرا يخفف الحمل البدنى وتقسيمة قوية للاعبين

خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا للاعبين على هامش مران اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولى، وقام الجهاز الفنى بتخفيف الحمل البدنى للاعبين بشكل تدريجى فى ظل اقتراب المباراة المقبلة والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

الزمالك يهنئ المثلوثى والجزيرى بتأهل منتخب تونس لنهائيات كأس العالم

هنأ نادى الزمالك، لاعبيه التونسيين المحترفين فى صفوف الفريق حمزة المثلوثى وسيف الدين الجزيرى، بتأهل منتخب بلادهم نسور قرطاج، إلى نهائيات كأس العالم 2022 فى قطر، بعد الفوز على مالى، فى المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.

الزمالك يتدرب غدا على ستاد القاهرة.. و"فيريرا" يعقد مؤتمرا صحفيا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الخميس في الرابعة عصرا على ستاد القاهرة الدولى، استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

الاجتماع الفنى للقاء الزمالك وساجرادا اليوم بأحد فنادق القاهرة

يعقد فى الثالثة عصر غد الخميس الاجتماع الفنى لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وساجرادا الأنجولى بدورى أبطال أفريقيا بأحد فنادق القاهرة.

الزمالك يهزم سبورتنج فى مجمعة تحديد بطل محترفى اليد