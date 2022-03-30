شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يصرف مكافأة التعادل مع الجيش ومستحقات اللاعبين استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد عباس، المشرف على الكرة بنادى إيسترن كومبانى، أن إدارة الفريق ستصرف مكافأة التعادل مع طلائع الجيش في الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى.

وأضاف خالد عباس أن المهندس نصر عبد العزيز رئيس النادى قرر صرف مكافأة مباراة طلائع الجيش ومستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلى تحفيزا للاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة لتحسين موقع الفريق في جدول الدورى.

وكان فريق إيسترن كومبانى حقق الفوز على فريق الطلائع فى المباراة الودية، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث انتهى اللقاء بفوز فريق إيسترن كومبانى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

افتتح أحمد حمزاوي أهداف المباراة فى الدقيقة 23، ثم جاء هدف التعادل من لاعب الطلائع كاسونجو كازادي فى الدقيقة 29، وأضاف الهدف الثانى للطلائع اللاعب عبدالرحمن شيكا فى الدقيقة 60، وسجل أحمد متعب هدف التعادل فى الدقيقة 80 من عمر الشوط الثانى، وجاء الهدفان الثالث والرابع عن طريق اللاعب أحمد أمين قفة فى الدقيقة 82 و91، وقد أشرك علاء عبد العال 31 لاعبا للتأكيد جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ويستعد فريق إيسترن كومبانى لمواجهة الأهلى ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها فى 8 أبريل.