شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مواجهات نصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن موعد مواجهات الدور نصف النهائى من بطولة دورى السوبر رجال، حيث نجحت فرق الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى والجزيرة فى الصعود إلى هذا الدور.

ووفقا للجدول الذى أعلنته اللجنة فإن المباريات ستقام أيام 22 و 24 و26 و 28 و 30 أبريل المقبل، بنظام best of 5 ، حيث يلتقى كل فريقين فى 5 مباريات (الفائز بـ 3 مباريات تأهل لنصف النهائي).

وتقام مواجهات دور نصف النهائي في صالة حسن مصطفى بين الأهلي ضد الجزيرة والزمالك ضد الاتحاد السكندري.

وتأهل النادي الأهلي للدور النصف النهائي، بعدما حقق 3 انتصارات متتالية على حساب مصر للتأمين، جاءت نتائجها كالتالي: 84/49، 81/46، و78/57.

كما تأهل الاتحاد السكندري لنصف النهائي بعدما تفوق على سموحة في 3 مباريات متتالية جاءت نتائجها كالتالي: 85/67، 87/76، و89/78.

بينما تأهل نادي الزمالك رغم خسارته في أولى مباريات الدور ربع النهائي أمام الاتصالات، متفوقًا بالـ3 انتصارات متتالية التي حققها بعد خسارته الأولى، وجاءت نتائج المباريات على النحو التالي: 80/67 (لصالح الاتصالات)، ثم تفوق الأبيض في 3 مواجهات كالتالي: 85/84، 75/73، و71/67.

أما الجزيرة فقد تأهل بعد تحقيقه فوزين متتاليين على سبورتنج بنتائج: 66/59، 73/59، بينما عاد الفريق السكندري ليتفوق في المباراة الثالثة بنتيجة 68/57، قبل أن يستعيد الجزيرة تفوقه في المباراة الرابعة بنتيجة 72/58.