شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30 / 3 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها حديث محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى الذى أكد فيه أنه فخور باللعب فى الجيل الحالى للفراعنة.

محمد صلاح من غرفة ملابس مباراة السنغال: فخور بالتواجد مع هذا الجيل

صرح محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر خلال حديثه لزملائه فى غرفة خلع الملابس عقب انتهاء مواجهة الفراعنة أمام السنغال التى فاز فيها الأخير بركلات الترجيح، قائلا: "فخور باللعب مع هذا الجيل والأجيال السابقة". بيراميدز يتواصل مع عمر جابر للاطمئنان على إصابته مع المنتخب تواصل الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مع عمر جابر فور عودته إلى القاهرة عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في مواجهة السنغال التي جمعتهما أمس في المواجهات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022. الزمالك يتدرب غدا على ستاد القاهرة.. و"فيريرا" يعقد مؤتمرا صحفيا يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الخميس في الرابعة عصرا على ستاد القاهرة الدولى، استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي. تواصل مسئولو النادى الأهلى مع الثنائى على معلول وأليو ديانج لاعبى الفريق الأحمر، لتحديد موعد عودتهما للقاهرة، والانتظام فى تدريبات الأهلى قبل مباراته ضد الهلال السودانى يوم الأحد المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

صرح محمد الننى لاعب فريق أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر لزملائه داخل غرفة ملابس عقب الهزيمة أمام السنغال وعدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم قائلا: "طبيعى الحزن على جميع اللاعبين عدم الصعود إلى كأس العالم، ولكن لن ننكسر وجميع اللاعبين ظهروا بشكل رجولى أثناء المباراة ".

أعلن معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى الكونغو لخوض مباراة مازيمبي بالجولة السادسة من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشر من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر اقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل على ستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية.

الأمن يوافق للأهلى على حضور 5 آلاف مشجع فى مباراة الهلال

وافق مسئولو الأمن على حضور 5 آلاف مشجع من جماهير الأهلى فى مباراته ضد الهلال السودانى يوم الأحد المقبل، فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

يكثف مسئولو الأهلى فى الوقت الحالى جهودهم لاستخراج تأشيرة قطر لعمار حمدى لاعب الفريق الأحمر، حتى يسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال أيام؛ للبدء فى مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعى بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى.

انتزع منتخب السنغال تذكرة التأهل لكأس العالم 2022 على حساب مصر بعد مباراة ماراثونية فى الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة، ولم يستطع منتخب مصر الاستفادة من فوزه على السنغال 1-0 فى ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر، بعد خسارته بالنتيجة ذاتها فى جولة الإياب، ونلقى الضوء فى التقرير التالى على طريقة تعامل اتحاد الكرة مع وداع المونديال.