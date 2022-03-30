شكرا لقرائتكم خبر عن إريتريا تفوز ببطولة إفريقيا للدراجات .. والبعثات المشاركة تغادر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثات المنتخبات المشاركة في بطولة إفريقيا لدراجات الطريق القاهرة، وذلك بعد انتهاء منافسات البطولة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ مؤخرا ، بمشاركة 30 دولة.

وأشادت البعثات المشاركة في بطولة إفريقيا للدراجات بمستوى تنظيم البطولة والذي أكد على تميز مصر في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، كما أثنى رؤساء البعثات والوفود التي شاركت بالبطولة على المستوى الفني والمنافسات القوية التي شهدتها البطولة، والذي عكس التطور الكبير الذي شهدته رياضة الدراجات على مستوى قارة إفريقيا في الفترة الأخيرة.

وأسفر الترتيب النهائي العام لميداليات بطولة إفريقيا لدراجات الطريق عن تصدر منتخب إريتريا الترتيب العام للميداليات برصيد 15 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهبية و7 وميداليات فضية وميدالية واحدة برونزية.

فيما جاء منتخب الجزائر في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات (4 ذهبية و2 فضية و3 برونزية)، واحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثالث في الترتيب العام للميداليات برصيد 8 ميداليات (3 ذهبية و2 فضية و3 برونزية).

وجاء منتخب مصر في المركز الرابع في الترتيب النهائي العام للميداليات برصيد 7 ميداليات بواقع ميدالية ذهبية واحدة و4 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين.

واحتل منتخب موريشيوس المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 4 ميداليات بواقع (ميدالية ذهبية واحدة وميداليتين فضيتين وبرونزية واحدة)، وجاء منتخب رواندا في المركز السادس برصيد 3 ميداليات بواقع (ذهبية واحدة، وميداليتين برونزيتين).

واحتل منتخب المغرب المركز السابع برصيد ميداليتين فضيتين، وجاء منتخبا بوركينا فاسو وكوت ديفوار في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب وفي رصيد كل منهما ميدالية واحدة برونزية.

ووجه الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي الشكر للدولة المصرية وقيادتها على الدعم الكبير الذي قدمته لإنجاح تنظيم البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بإسم ومكانة مصر.

وأكد عزام أن المشاركة الكبيرة التي شهدتها البطولة جاءت لثقة الدول في مصر وتأكيدًا لريادتها وتميزها في تنظيم البطولات الرياضية وعكس ثقة كافة الدول في مصر كونها بلد الأمن والأمان.