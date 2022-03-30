خاص.. اتحاد الكرة يعرض خلال كونجرس فيفا أحداث مباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أفاد مصدر باتحاد الكرة، أن ممثلوا اتحاد الكرة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم الـ 72 (كونجرس فيفا)، سيعرضون الأحداث التي شهدتها مباراة المنتخب الوطني ونظيره السنغالي.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن اللجنة ستُغادر لدولة قطر في الخامسة فجر يوم الخميس؛ حيث تم تجهيز ملفًا ووضعه على (فلاشة) تحمل كل ما دار بالمباراة وكذلك ماحدث في مباراة المنتخب الوطني الشهيرة أمام نظيره زيمبابوي التي تمت إعادتها بسبب حجارة ألقاها مُشجع.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن اتحاد الكرة يرى أن الأمور متشابهة بين المباراتين.

أعلن اتحاد الكرة تمثيل الثلاثي جمال علام رئيس مجلسه وعضوي المجلس حازم إمام وعامر حسين له في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم الـ 72 (كونجرس فيفا).

وتستضيف العاصمة القطرية، الدوحة يوم غد الخميس، كونجرس فيفا، قبل يوم واحد من قرعة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي ستُجرى يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يسبق الكونجرس اجتماع مجلس فيفا اليوم الأربعاء؛ جيث سيشهد تقارير وقرارات هامة على جدول الأعمال.

وخسرت مصر (1-0) أمام السنغال في داكار، بعد أن فازت في القاهرة بنفس النتيجة، ليفوز أسود التيرانجا في النهاية بركلات الترجيح (3-1).