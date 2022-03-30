كرة طائرة.. ريمونتادا مثيرة.. الزمالك يفوز على الأهلي في نصف نهائي الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

نجح الزمالك في تحويل تأخره من الهزيمة 0-2 أمام الأهلي، إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، في المباراة الأولى من نصف نهائي الدوري، التي أقيمت بينهما على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وبذلك يتقدم الزمالك في سلسلة نصف النهائي التي تقام بنظام البلاي أوف (Best of 3)، بنتيجة 1-0 في المواجهات.

ويحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز بالمباراة الثانية، من أجل التأهل لنهائي دوري الكرة الطائرة، بينما يحتاج الأهلي إلى الفوز بالمباراة الثانية من أجل معادلة النتيجة، والذهاب إلى مواجهة فاصلة لتحديد المتاهل إلى نهائي الدوري.

ودخل الأهلي المباراة بقوة وحسم الشوط الاول لصالحه بعد منافسة قوية مع الزمالك بنتيجة 25-23، ثم حسم الشوط الثاني لصالحه أيضا بنتيجة 25-21.

وعاد الزمالك إلى المباراة بعد أن حسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-17، ثم واصل عودته الناجحة وأنهى الشوط الرابع لصالحه بنتيجة 25-19.

وحسم الزمالك الشوط الخامس والفاصل لصالحه بنتيجة 15-12، بعد أن شهد منافسة قوية وندية بين الفريقين، حيث تقدم الاهلي في النتيجة 9-7، ثم تعادل الزمالك 9-9، واستمر التعادل بين الفريقين حتى 11-11، قبل أن يوسع لاعبي الفريق الأبيض الفارق ويحسموا الشوط الخامس والفاصل لصالحهم بنتيجة 15-12.