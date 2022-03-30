أول رد فعل من فيفا على أحداث مباراة السنغال ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد المتحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الهيئات التأديبية بالاتحاد ستقوم بتقييم تقرير مباراة السنغال ومصر، في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قبل اتخاذ أي قرار.

وكان منتخب السنغال تأهل إلى كأس العالم 2022 بعد الفوز على منتخب مصر، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (3-1)، عقب انتهاء نتيجة لقائي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

وشهدت مباراة المنتخب المصري أمام السنغال، تجاوزات ومناوشات من الجماهير التي حضرت في مدرجات ملعب عبدالله واد بالعاصمة داكار.

وقال متحدث باسم فيفا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "الاتحاد الدولي لكرة القدم حاليا بصدد تحليل التقارير الرسمية لمباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم بين السنغال ومصر".

وكان اتحاد الكرة، أعلن التقدم بصورة رسمية بشكوى ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل انطلاق مباراة منتخبيهما.

واختتم متحدث فيفا: "سيتم تقييم المعلومات ذات الصلة الواردة في تقارير المباراة من قبل الهيئات التأديبية المختصة قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها".