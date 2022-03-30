قد تصل للاستبعاد.. نص العقوبات المنتظرة للسنغال (لائحة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

شهدت مباراة المنتخب المصري أمام السنغال بإياب الجولة الحاسمة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، تجاوزات ومناوشات من الجماهير التي حضرت في مدرجات ملعب عبدالله واد بالعاصمة داكار.

وانتهت المباراة بفوز السنغال بهدف نظيف، وهو نفس نتيجة الذهاب، لتمتد المباراة لضربات الترجيح التي فاز خلالها أسود التيرانجا بنتيجة 3-1، ليحجز بطاقة التأهل للمونديال، ويفقد الفراعنة فرصة الصعود لكأس العالم.

وتنص لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، في المادة 10 الخاصة بالتحكيم بند 6، على أن حكم المباراة يرسل تقريرا رسميا إلى فيفا، ويحتفظ بنفسه بنسخة منه، على أن يراعي في التقرير أكبر قدر من التفاصيل، مثل سوء سلوك اللاعبين، أو المسؤولين أو الجماهير، وأي حادث آخر سواء قبل وأثناء وبعد المباراة.

كما تنص اللائحة في المادة 11 المتعلقة بالعقوبات التأديبية، أنه يتم التعامل مع تلك الحوادث وفقا لـ(قانون فيفا للانضباط)، على ضرورة أن يحترم اللاعبون روح اللعب النظيف، وتجنب العنف، والامتناع عن تناول المنشطات، وإلا تنظر لجنة الانضباط في فيفا في أي مخالفات

وتنص لائحة الانضباط بالفيفا في المادة 16 على التالي:

البند الأول

مستضيف المباراة مسؤول عن النظام والأمن في وحول الملعب قبل وأثناء وبعد المباريات، وأي حوادث قد تؤدي إلى خضوع المستضيف لإجراءات تأديبية، ما لم يتم إثبات عدم إهمالهم في أي منها.

ويجب أن يتم مراعاة التالي:

أ) تقييم درجة المخاطر بالمباراة وإخطار هيئات الفيفا

ب) الامتثال لقواعد السلامة وتنفيذها، واتخاذ كل الاحتياطات التي تتطلبها الظروف في الملعب وحوله قبل وأثناء وبعد المباراة.

ج) التأكد من سلامة حكام المباراة ولاعبي ومسؤولي الفريق الزائر أثناء إقامتها

د) إبقاء السلطات على الإطلاع بكافة التفاصيل والتعاون معها

هـ) ضمان الحفاظ على القانون والنظام في الملاعب وحولها، وأن يتم تنظيم المباريات بشكل صحيح.

البند الثاني

وينص البند الثاني على أن الاتحادات والأندية مسؤولة عن أي سلوك غير لائق من أنصاره والجماهير المتواجدة في الملعب، وعدم وجود أي إهمال فيما يتعلق بتنظيم المباراة:

أ) محاولة اقتحام ملعب المباراة

ب) إلقاء أي أشياء في الملعب

ج) استخدام الألعاب النارية

د) استخدام مؤشرات الليزر أو الأجهزة الإلكترونية المماثلة

هـ) استخدام الإيماءات أو الكلمات أو أي وسيلة أخرى لنقل رسالة غير مناسبة لحدث رياضي ، وخاصة الرسائل ذات الطبيعة السياسية أو الأيديولوجية أو الدينية أو الهجومية.

و) إحداث أي أضرار في الملعب.

ز) إحداث اضطراب أثناء النشيد الوطني

ح) أي نقص آخر في النظام أو الانضباط لوحظ في الملعب أو حوله.

وينص البند السادس على بنود العقوبات والإجراءات التأديبية، وتم تصنيفها إلى 6 عقوبات متدرجة كالتالي، سواء لأشخاص أو أشخاص اعتبارية "أندية واتحادات".

العقوبة الأولى

أ) التحذير

ب) التوبيخ

ج) الغرامة

د) إعادة الجوائز

هـ) سحب اللقب

العقوبة الثانية

أ) الإيقاف لعدد محدد من المباريات أو لفترة محددة

ب) المنع من غرف تبديل الملابس و/ أو مقاعد البدلاء

ج) حظر المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم

د) خدمة مجتمع كرة القدم.

العقوبة الثالثة

أ) حظر التنقل

ب) لعب المباراة دون جماهير

ج) لعب مباراة مع عدد محدود من الجماهير

د) لعب مباراة على أرض محايدة.

هـ) حظر اللعب في ملعب معين.

و) إلغاء نتيجة المباراة.

ز) خصم النقاط.

ح) النزول إلى درجة أدنى

ط) الطرد من المنافسة الجارية أو من المسابقات المستقبلية

ي) الاستبعاد

ك) إعادة المباراة.

ل) تطبيق برنامج توعية

العقوبة الرابعة

غرامة لا تقل عن 100 فرنك سويسري أو أكثر من مليون فرنك سويسري.

العقوبة الخامسة

الاتحاد المحلي مسؤول عن الغرامة المالية المفروضة.

العقوبة السادسة

يجوز الجمع بين أكثر من إجراء من المنصوص عليها في هذا القانون.