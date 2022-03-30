قبل صلاح.. نجوم أهدروا ركلات ترجيح لبلادهم في مواجهات حاسمة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أهدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، ركلة جزاء أمام المنتخب السنغالي، في التصفيات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفشل المنتخب المصري في التأهل لكأس العالم 2022، بعد الخسارة في ركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب السنغال بنتيجة (3-1).

وتقدم محمد صلاح لتسديد الركلة الأولى للمنتخب الوطني، ولكنه أهدر ركلة الجزاء، بعد أن سدد الكرة أعلى مرمى إدوارد ميندي حارس السنغال.

واستعرضت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أبرز النجوم الذين أهدروا ركلات جزاء في المواجهات الحاسمة، وجاءت كالتالي:

1- فان باستن أمام الدنمارك

في صيف عام 1992 عندما كان فان باستن أحد أبرز هدافي العالم، واجهت هولندا منتخب الدنمارك في نصف نهائي بطولة الأمم الأوروبية، أهدر النجم الهولندي ركلة جزاء.

وتصدى بيتر شمايكل الحارس الدنماركي، لتسديدة فان باستن ليتبخر حلم الهولنديين في الفوز بلقب البطولة الاوروبية للمرة الثانية على التوالي.

2- روبيرتو باجيو أمام البرازيل

بعد أن فعل كل شيء خلال بطولة كأس العالم 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أهدر بالنهاية الركلة الترجيحية الأخيرة التي أهدت اللقب إلى البرازيل.

وأصبحت ركلة الجزاء التي أهدرها باجيو أمام البرازيل، بعد أن أطاح بالكرة إلى خارج المرمى تماماً في حالة ذهول من جميع الجماهير الإيطالية.

3- بيكهام أمام البرتغال

ودع منتخب إنجلترا بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2004"، بعد الخسارة من منتخب البرتغال، بركلات الجزاء الترجيحية.

وأهدر وقتها النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام ركلة الجزاء الأولى لمنتخب بلاده بشكل كوميدي، بعدما أطاح بالكرة خارج الملعب، لتودع بلاده البطولة بعد تفوق البرتغال بنتيجة 6-5 في ضربات الجزاء.

4- تريزيجيه أمام إيطاليا

بعد انتهاء المباراة النهائية لكأس العالم 2006، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة، ذهبت المباراة إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وفي ركلات الجزاء، أهدر ديفيد تريزيجيه ركلة الجزاء الثانية، لتفوز إيطاليا بكأس العالم الرابع في تاريخها.

5- مبابي أمام سويسرا

كان النجم الفرنسي أخر النجوم الذين أهدروا ركلات حاسمة لبلادهم، بعد خروج منتخب الديوك من دور ربع النهائي لبطولة يورو 2020 أمام المنتخب السويسري.

وتقدم مبابي لتسديد ركلة الجزاء الأخيرة لمنتخب بلاده، ولكن يان زومر حارس سويسرا تمكن من التصدي لكرة مبابي، ليُقصي منتخب فرنسا من بطولة يورو 2020.