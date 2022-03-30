محمد النني لوزير الرياضة: التأهل لكأس العالم كان حلمنا لذا حزينون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد لاعب المنتخب الوطني، محمد النني، بأداء زملائه خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال النني، خلال كلمته بجلسة وزير الرياضة أشرف صبحي ومسؤولي اتحاد الكرة بغرف الملابس عقب مباراة السنغال:"اللاعبون قاموا بما عليهم وكانوا رجالاً، نشكر الوزير واتحاد الكرة على مساندتنا، التأهل كان حلمًا نريد الوصول له لذا حزينون".

وأتم لاعب خط الوسط بالمنتخب الوطني كلمته بقوله:"وإن شاء الله نتعلم من الدرس والقادم يكون أقوى".

وخسرت مصر (1-0) أمام السنغال في داكار، بعد أن فازت في القاهرة بنفس النتيجة، ليفوز أسود التيرانجا في النهاية بركلات الترجيح (3-1).