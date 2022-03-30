بعد كلمة صلاح «سواء كنت موجود في المستقبل أو لأ اللعب معاكم كان شرف».. هل قصدَ التلويح بالاعتزال؟

الشارقة - اميمة ياسر - وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي كلمة للاعبي منتخب مصر بعد عودتهم من السنغال عقب الخسارة أمس أمام منتخب السنغال، في إياب المرحلة الختامية من تصفيات كأس العالم.

كلمة مواساة ودعم

وظهر وزير الشباب والرياضة في مقطع فيديو وهو يوجه كلمة للاعبي المنتخب بعد اللقاء قائلًا: “أبدا لن نستلم.. اللي حصل حصل في مجلس إدارة محترم ومستقر لعدد من السنوات والجهاز الفني.. وانتوا أديتوا.. في فرق بين الانكسار وبين الحزن”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة في كلمته للاعبي الفراعنة قائلًا: “كلموا جماهيركم قولو لهم ما تزعلوش.. احنا هنبني.. وانتوا ما تنكسروش”.

كلمة النني

وطالب وزير الشباب والرياضة، محمد النني لاعب منتخب مصر بتوجيه كلمة لزملائه في المنتخب، حيث أكد النني أن حزن اللاعبين مستحق لأنهم لم ينجحوا في تحقيق حلم سعوا بقوة للوصول إليه، مضيفًا أن الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم ممكن أن يكون نقطة يبدأ منها المنتخب مسيرته المقبلة.

كلمة مؤثرة لـ محمد صلاح

ورغم تأثره الواضح حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر على توجيه كلمة للاعبي المنتخب قائلًا: “فخور إني لعبت معاكم.. انتو من أرجل الناس اللي لعبت معاهم.. كان شرف ليا إني لعبت معاكم سواء أنا موجود أو مش موجود” ليقاطعه وزير الرياضة قائلًا: منتخب مصر موجود بكم.

وأشار صلاح إلى أن ما حدث في مباراة السنغال لم يكن ممكنًا التدخل فيه خصوصًا وأن الخسارة جاءت بركلات الترجيح للمرة الثانية أمام المنتخب السنغالي.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته للاعبي المنتخب قائلًا: “قدر الله وما شاء فعل.. جميعكم أدى ما عليه وجميعكم يحب وطنه.. وفي النهاية أكملتم المباراة حتى ركلات الترجيح.. قدر الله وما شاء فعل.. ونشوفكم على خير”.



يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في الوقت الحالي، تقارير مباراة منتخب مصر أمام السنغال، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في إطار تصفيات الدور الحاسم والفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، التي فاز بها أسود التيرانجا 3-1 بضربات الترجيح.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإن «فيفا« سيحيل هذه المعلومات إلى لجانه المتخصصة في الانضباط، بناء على دراسة التقارير الرسمية لهذه المواجهة، بعد توجيه أشعة ليزر على أعين لاعبي منتخب مصر في المباراة، وأثناء تسديد ركلات الترجيح التي ابتسمت للسنغال في نهاية المطاف.

وأشارت الوكالة الإسبانية، إلى أن مصادر داخل فيفا أكدت أنه يجرى في الوقت الحالي دراسة التقارير الرسمية عن مباراة مصر والسنغال المؤهلة لمونديال قطر، كما أن لجان الانضباط المختصة ستعمل على تحليل المعلومات المهمة تمهيدا لاتخاذ قرارات لاحقا بشأن هذه المواجهة.

وكان اتحاد الكرة قد تقدم بشكوى رسمية ضد الاتحاد السنغالي، لدى مراقب المباراة ومسؤول الأمن و«كاف»، و«فيفا»، قبل انطلاق مباراة الفريقين، التي أقيمت في الدور الحاسم لتصفيات المونديال، بعد تعرض الفراعنة للعنصرية، عقب ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين، وتحديدا محمد صلاح، قائد الفراعنة.

كما أرهبت الجماهير، اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم، في أثناء عملية الإحماء، وتعرض حافلات البعثة للاعتداء، ما تسبب في تهشم زجاجها وأصيب البعض بجروح.