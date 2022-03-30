بعد شكوى الاتحاد المصري.. قرار «جديد» من «فيفا» بشأن مباراة مصر والسنغال

الشارقة - اميمة ياسر - يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في الوقت الحالي، تقارير مباراة منتخب مصر أمام السنغال، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في إطار تصفيات الدور الحاسم والفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، التي فاز بها أسود التيرانجا 3-1 بضربات الترجيح.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإن «فيفا« سيحيل هذه المعلومات إلى لجانه المتخصصة في الانضباط، بناء على دراسة التقارير الرسمية لهذه المواجهة، بعد توجيه أشعة ليزر على أعين لاعبي منتخب مصر في المباراة، وأثناء تسديد ركلات الترجيح التي ابتسمت للسنغال في نهاية المطاف.

وأشارت الوكالة الإسبانية، إلى أن مصادر داخل فيفا أكدت أنه يجرى في الوقت الحالي دراسة التقارير الرسمية عن مباراة مصر والسنغال المؤهلة لمونديال قطر، كما أن لجان الانضباط المختصة ستعمل على تحليل المعلومات المهمة تمهيدا لاتخاذ قرارات لاحقا بشأن هذه المواجهة.

وكان اتحاد الكرة قد تقدم بشكوى رسمية ضد الاتحاد السنغالي، لدى مراقب المباراة ومسؤول الأمن و«كاف»، و«فيفا»، قبل انطلاق مباراة الفريقين، التي أقيمت في الدور الحاسم لتصفيات المونديال، بعد تعرض الفراعنة للعنصرية، عقب ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين، وتحديدا محمد صلاح، قائد الفراعنة.

كما أرهبت الجماهير، اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم، في أثناء عملية الإحماء، وتعرض حافلات البعثة للاعتداء، ما تسبب في تهشم زجاجها وأصيب البعض بجروح.