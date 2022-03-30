شكرا لقرائتكم خبر عن "السلاح" يعلن القائمة المشاركة فى بطولة العالم للناشئين بدبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى للسلاح عن اسماء البعثة الرسمية المشاركة فى بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة و20 سنة، والتى تستضيفها مدينة دبى بالإمارات خلال الفترة من 2 حتى 10 أبريل.

وتضم البعثة 42 لاعبا بواقع 21 لاعبا و21 لاعبة يشاركون فى بطولتى العالم للناشئين والكبار فى الثلاثة أسلحة.

وجاءت قائمة اللاعبين المشاركين فى البطولة كالتالي:

سلاح السيف ناشئين: أحمد هشام السداوى وفارس البغدادى وياسين فوزى خضير.

سلاح السيف ناشئات: ريناد أحمد الدكش وداليا على ونجوى أحمد نوفل.

سلاح السيف شباب: أدهم معتز وزياد نوفل وأحمد هشام السداوى وإياد معروف.

سلاح السيف شابات: سارة أحمد شومان وزينة أشرف وريناد أحمد الدكش وياسمين علي.

سلاح الشيش ناشئين: عبدالرحمن طلبة وكريم مدحت ومحمد أحمد بهي.

سلاح الشيش ناشئات: ملك حمزة ولجين خالد وجنى إيهاب.

سلاح الشيش شباب: يحيى ماضى ويوسف فوده وعبدالرحمن فوده وعبدالرحمن طلبة.

سلاح الشيش شابات: ملك حمزة ولجين خالد وعائشة عبدالحميد وعليا وائل.

سلاح سيف المبارزة ناشئين: محمود السيد وأحمد محمد حسنين وإسلام إسامة حاشي.

سلاح سيف المبارزة ناشئات: مايا شلش وهنا العراقى ولولوة سليمان.

سلاح سيف المبارزة شباب: محمد السيد ومحمود ياسين ومحمد جابر ومحمود السيد.

سلاح سيف المبارزة شابات: آية شريف وسلمى طارق وهنا العراقى وفرح محفوظ.

الجهاز الفنى والإدارى

يرأس البعثة عضوى مجلس الإدارة أمين منير وأمانى البحيري.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى للبعثة كل من: السيد سامى مديرًا فنيًا لسلاح سيف المبارزة، وشريف البكرى مديرًا فنيًا لسلاح السيف ومحمود جندية مدربًا لسلاح السيف، وخالد بوهديمة مدربًا لسلاح سيف المبارزة، ومصطفى نهاد ومؤمن مجدى مدربين لسلاح الشيش، وأيمن غنيم مدير إداري، ويوسف حسن أخصائى علاج طبيعي، وغادة عاطف أخصائية تأهيل.

ويختتم فريق سلاح الشيش استعداداته للبطولة بمعسكر مغلق بفندق توليب بالإسماعيلية منذ يوم السبت الماضي، كما يبدأ فريق سلاح سيف المبارزة معسكره بنفس الفندق اليوم، فيما اختتم فريق سلاح السيف معسكره يوم الاثنين الماضي.

ويسعى المنتخب المصرى إلى الاستمرار فى تحقيق الانجازات العالمية وتحقيق نتيجة مماثلة للنسخة السابقة من البطولة.

حيث استطاع منتخبنا الوطنى تحقيق إنجاز غير مسبوق فى النسخة الماضية من بطولة العالم للناشئين، والتى اقيمت باستاد القاهرة الدولي، حيث كانت حصيلة المنتخب الوطنى 5 ميداليات متنوعة.

فقد توج أدهم معتز لاعب سلاح السيف بالميدالية البرونزية فى منافسات الشباب، كما حصل فريق سلاح السيف على الميدالية الذهبية لأول مرة فى التاريخ، كما حصل محمد ياسين على فضية منافسات سلاح سيف المبارزة شباب وجاء زميليه محمد السيد فى المركز الثالث والميدالية البرونزية، وأخيرًا أحرز فريق سلاح سيف المبارزة المركز الثالث والميدالية البرونزية بمنافسات الفرق.