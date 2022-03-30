شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يذبح " عجل" قبل موقعة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذبح الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى عجلا قبل التدريب اليوم بمقر النادى بسموحة، ويستعد الفريق الكروى الأول تحت قياده عماد النحاس لمباراة الأهلى بالدورى والمقرر لها ملعب السلام 6 إبريل المقبل.

وكان عدد من اللاعبين قد اقترح على الجهاز بعمل ذبيحه بنية تصحيح المسار وتوزيعها على العمال والمحتاجين قبل شهر رمضان المبارك، الأمر الذى وافق عليه الجهاز الفنى مباشرة.

وخاض الفريق تدريبات مساء اليوم عقب العودة من الراحة 24 ساعة واستمر التدريب لمده 100 دقيقة، ويسعى عماد النحاس إلى الارتقاء بالمستوى البدنى للاعبين قبل العودة إلى المباريات الرسمية.