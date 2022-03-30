شكرا لقرائتكم خبر عن متولي يترقب المشاركة مع الأهلي بعد جاهزيته التامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب محمود متولي مدافع الأهلي المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية خلال الفترة القادمة، بعد جاهزية اللاعب التامة من الناحية الفنية والبدنية وتألقه في تدريبات فريقه الأخيرة.

وأنهى متولي برنامج التأهيل الذي خضع له بعد العودة من قطر من أجل إكسابه حساسية اللعب في المباريات الرسمية، بعدما غاب عن صفوف الأهلي لفترة طويلة، نظرا لتعرضه لأكثر من إصابة.

وينتظر متولي وعد الجهاز الفني للأهلي بالحصول على فرصة في المشاركة بالمباريات بعدما استعاد فورمته الفنية وبات على استعداد للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن عمار حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ييسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال أيام؛ للبدء في مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي.



وأشار طبيب الفريق إلى أن «عمار» يقوم حاليا بتدريبات علاج طبيعي وفقا للبرنامج الطبي المحدد له بالتنسيق مع الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي.

يذكر أن عمار حمدي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء معسكر الفريق بالإمارات قبل كأس العالم للأندية الأخيرة.