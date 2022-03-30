شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سبورتنج فى مجمعة تحديد بطل محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى للزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 38/28 فى إطار ثانى جولات الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022، والتى تقام على مدار 3 أيام على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 16، فى ظل الفوز أمس فى أولى جولات بلاى اوف قبل النهائى على طلائع الجيش 30/26 .بينما تختتم المنافسات غدا بمواجهتى سبورتنج مع طلائع الجيش والأهلى مع الزمالك.

من جهته كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن إقامة الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين المحدد لها أيام 29، 30، 31 مارس الجارى أيضا بدون جمهور.

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.

فاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.