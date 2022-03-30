الامارات | رئيس دورتموند يعد: سنطور نجما جديدا إذا رحل هالاند

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دورتموند يعد: سنطور نجما جديدا إذا رحل هالاند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إنه لا توجد عروض حتى الآن لنجم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند، ولكن بطلا جديدا سيحل محله إذا ترك الفريق. وأضاف في تصريحات لمجلة "بيلد" الرياضية في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء :"حاليا لا نعلم شيئا محددا، لا من جانب اللاعب، ولم يأت أحد لنا".

ويعد هالاند (21 عاما) أحد أبرز المهاجمين في أوروبا، وذكرت تقارير إعلامية أنه من الممكن أن يرحل عن دورتموند مقابل رسوم محددة مسبقا هذا الصيف، وهي أقل بكثير من قيمته السوقية. ولم يستبعد فاتزكه بقاء هالاند، ولكنه قال :"نعلم أننا لا يمكننا المنافسة ماديا، إذا تقدم مانشستر سيتي بطلب لضم اللاعب".

ومع ذلك، فإن الدورة التي ينتهجها دورتموند والمتمثلة في صنع اللاعبين ستستمر. وقال :" إذا رحل هالاند، سنجد موهبة جديدة أخرى، وسنطور نجما. وهذا أيضا سيعود بالنفع على الدوري الألماني (البوندسليغا)".

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