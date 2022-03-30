شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البنك الأهلي يواصل الاستعدادات لاستئناف الدورى ويواجه المقاولون وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق البنك الأهلي تدريباته الجماعية باستاد الشرطة الرياضي بالعباسية استعدادا لاستئناف مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض فريق البنك الأهلي مباراة ودية تجريبية أمام المقاولون العرب غداً الخميس باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من قبل خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويسعي خالد جلال لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنياً خلال فترة التوقف وإكساب جميع اللاعبين حساسية المباريات.

ويستعد فريق البنك الاهلى لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث يلاقى الاتحاد السكندرى يوم 14 أبريل المقبل ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر المسابقة و التي سوف تقام على ستاد بتروسبورت .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 5 مباريات .































