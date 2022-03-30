شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ثلاثي الإسماعيلي للتدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، عصر اليوم عودة عبد الرحمن مجدي ومحمد بن خماسة وأبو بكر حمزة الجمل ثلاثي الفريق إلى التدريبات الجماعية، بعد اكتمال جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وكان الثلاثي قد خضع لتدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مجدي باز ، بعد تعرض اللاعبين لإصابات مختلفة في الآونة الأخيرة.

ويواصل الدراويش تدريباته المكثفة بشكل يومي خلال فترة التوقف ضمن الأجندة الدولية استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري المحلي.

خصص حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي، فقرة للتدريب على عدة جوانب خططية وتكتيكية، خلال المران الذي أقيم عصر الأربعاء علي الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية.

ويواصل الفريق تدريباته بشكل يومي خلال فترة التوقف الدولي استعدادًا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي والتي يستهلها بمواجهة المصري البورسعيدي.

وأجرى حمد إبراهيم تقسيمة قوية بين اللاعبين ركز من خلالها علي بعض الجمل الفنية التي تم تنفيذها خلال المران الذي بدأ ببعض التدريبات البدنية المكثفة تحت إشراف مخطط أحمال الفريق خالد سعيد.

وحرص خالد الطيب عضو مجلس الإدارة ومحمود حسن عضو اللجنة الفنية على مساندة الفريق ومتابعة المران.