شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى للقاء الزمالك وساجرادا اليوم بأحد فنادق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد فى الثالثة عصر غد الخميس الاجتماع الفنى لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وساجرادا الأنجولى بدورى أبطال أفريقيا بأحد فنادق القاهرة.

ويلتقى الزمالك مع ساجرادا الأنجولى يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فى سياق مختلف وضع البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامج تأهيل للاعبى الزمالك الدوليين العائدين من السنغال اليوم عقب المشاركة فى تصفيات كأس العالم، وذلك استعدادا لمباراة ساجرادا الأنجولى المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الدوليين تدريبا خفيفا غدا مع بعض تدريبات التأهيل واللياقة البدنية استعدادا لمباراة الجمعة، وذلك خوفا من تعرضهم للإرهاق نتيجة السفر للسنغال وخوض مباراتي التصفيات في 4 أيام، وخاصة أحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو الذين شاركو في المباراة الأخيرة والتى انتهت بفوز السنغال والتأهل لكأس العالم 2022 بقطر.