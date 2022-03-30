شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يعلن قائمة المصري لمواجهة مازيمبي في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى الكونغو لخوض مباراة مازيمبي بالجولة السادسة من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشر من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر اقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل على ستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية.

وجاءت قائمة المصري كالتالي: ياسر حامد، فريد شوقي، عمرو موسى، أحمد شديد، إسلام صلاح، حسين رجب، عمرو مرعي، أحمد مسعود، أوستين أموتو، إيزي إيميكا، محمد جريندو، كريم العراقي، إلياس الجلاصي، أحمد شوشة، حسن علي، هيثم العيوني، أحمد حمودي، عصام ثروت، محمد شحاتة، وأسامة الجزار.

وتطير بعثة المصري فجر الخميس إلى الكونغو، حيث استقر محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصرى، على اختيار فندق بولمان بمدينة لوبومباشي الكونغولية كمقر لإقامة الفريق الأول استعدادًا لمباراته أمام مضيفه فريق مازيمبي الكونغولي.

وكان محمود جابر قد وصل إلى مدينة لوبومباشي عصر أمس بعد رحلة طيران استغرقت نحو 12 ساعة، حيث قام على الفور بجولة في عدد من فنادق المدينة ليستقر في النهاية وبعد التنسيق مع المهندس محمد سلامة، رئيس البعثة وكريم ذكري، مدير الكرة على هذا الفندق الذي يبعد عن ملعب المباراة بنحو سبعة كيلومترات، ويعد الفندق أحد أرقى فنادق لوبومباشي، حيث يتوافر بالفندق كافة المتطلبات التي يحتاجها الفريق خاصًة النادي الصحي وصالة الجيمانزيوم والقاعة المخصصة للاجتماعات الفنية وكذلك قاعات الطعام المخصصة بشكل مستقل للفريق.