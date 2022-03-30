شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب عودة معلول وديانج للتدريبات قبل موقعة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو النادى الأهلى مع الثنائى على معلول وأليو ديانج لاعبى الفريق الأحمر، لتحديد موعد عودتهما للقاهرة، والانتظام فى تدريبات الأهلى قبل مباراته ضد الهلال السودانى يوم الأحد المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وينسق مسئولو الأهلى مع معلول وديانج حجز تذاكر العودة للقاهرة وترتيبات الوصول للانتظام فى تدريبات فريقهما الجماعية، قبل موقعة الهلال الحاسمة فى مشوار الأهلى الأفريقى.

وشارك معلول وديانج رفقة منتخبى تونس ومالى فى تصفيات كأس العالم وهى المباراة التى حسمت تأهل نسور قرطاج بعد الفوز فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بهدف نظيف وصعدوا إلى كأس العالم بقطر 2022.

ويخضع الثنائى حمدى فتحى ورامى ربيعة ثنائى الأهلى لفحص طبى بعد انتظامهما فى تدريبات الفريق الأحمر، عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة منتخب مصر ضد السنغال بتصفيات كأس العالم 2022.

وتعرض حمدى فتحى ورامى ربيعة للإصابة فى مباراة السنغال ولم يستكملا المباراة، ولم يتحدد موقفهما الطبي حتى الآن انتظارا لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على حالتهما وموقفهما من المشاركة في مباريات الأهلي المقبلة.

ويحدد الفحص الطبي الذي سيخضع له الثنائي حمدي وربيعة موقفهما من اللحاق بمباراة فريقهما ضد الهلال السوداني يوم الأحد المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.