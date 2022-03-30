شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى للجمهور: نعيش الحزن على عدم التأهل لكأس العالم.. ولكن لن ننكسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد الننى لاعب فريق أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر لزملائه داخل غرفة ملابس عقب الهزيمة أمام السنغال وعدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم قائلا: "طبيعى الحزن على جميع اللاعبين عدم الصعود الى كأس العالم، ولكن لن ننكسر وجميع اللاعبين ظهروا بشكل رجولى أثناء المباراة ".

وحقق المنتخب السنغالى الفوز على منتخب مصر بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وانتهى الوقت الأصلي بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهى بنفس النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح عمرو السولية وأهدر للفراعنة محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، فيما سجل لمنتخب السنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني، وأهدر من لاعبا أسود التيرانجا كاليدو كوليبالي وساليو سيس.