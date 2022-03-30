شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم عنتر والشيخ .. أربعة غيابات تضرب المصري قبل مواجهة مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأكد غياب الرباعي محمد عنتر وأحمد الشيخ وحجاج عويس وزياد فرج عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر، والتي تجمعه بمضيفه فريق مازيمبي الكونغولي، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل على ستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولي.

وأكد الدكتور مجدي الألفي، طبيب الفريق أن اللاعب محمد عنتر يعاني من شد بالعضلة الخلفية يحتاج معه للخضوع لبرنامج تأهيلي يستمر لنحو أسبوع ، فيما أثبتت الفحوصات الطبية اصابة اللاعب أحمد الشيخ بكدمة قوية في أربطة الركبة وستتحدد مدة علاجه وفقًا لتقرير الأشعة التشخيصية التي سيخضع لها اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة ، فيما ثبت اصابة حجاج عويس بشد في العضلة الضامة خلال مران الفريق صباح اليوم بمعسكره المغلق ببرج العرب وهو الأمر الذي يتعذر معه لحاق اللاعب بالمباراة، بينما تسببت إصابة اللاعب زياد فرج بنزلة شعبية حادة في حصوله على راحة لخمسة أيام يغيب معها عن قائمة الفريق لمباراة مازيمبي المقبلة.