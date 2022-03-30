محمد صلاح من غرفة ملابس مباراة السنغال: فخور بالتواجد مع هذا الجيل

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر خلال حديثه لزملائه فى غرفة خلع الملابس عقب انتهاء مواجهة الفراعنة أمام السنغال التى فاز فيها الأخير بركلات الترجيح، قائلا: "فخور باللعب مع هذا الجيل والأجيال السابقة".

وقال محمد صلاح: "الهزيمة من السنغال بركلات الجزاء للمرة الثانية ليس لدينا يد فيها، وفي حين التواجد معكم أو عدم التواجد فخور باللعب مع هذا الجيل كاملا".

وحقق المنتخب السنغالى الفوز على منتخب مصر بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وانتهى الوقت الأصلي بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهى بنفس النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح عمرو السولية وأهدر للفراعنة محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، فيما سجل لمنتخب السنغال إسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني، وأهدر من لاعبا أسود التيرانجا كاليدو كوليبالي وساليو سيس.