شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتعادل مع السكة الحديد سلبيا.. وبنها يهبط للقسم الثالث رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل نادى الإنتاج الحربى مع السكة الحديد بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات مجموعة القاهرة بالقسم الثانى، فيما فاز بورتو السويس على بنها.

بهذه النتيجة رفع نادى السكة الحديد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة القاهرة، فيما رفع نادى الإنتاج رصيده إلى 32 نقطة فى المركز التاسع.

وفى مباراة آخرى حقق فريق بورتو السويس فوزا صعبا على نادى بنها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع بروتو رصيده على النقطة 37 ويتقدم إلى المركز السادس، بينما توقف رصيد بنها عند النقطة 10 ليهبط بشكل رسمي للقسم الثالث بعدما أصبح الفارق 16 نقطة بينه وبين أقرب مننافسيه، قبل 5 جولات على النهاية.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الـ25 كالتالى:

الإنتاج الحربى 0 /0 السكة الحديد

بورتو السويس 3/ 2 بنها