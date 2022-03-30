شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. فيريرا يخفف الحمل البدنى وتقسيمة قوية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا للاعبين على هامش مران اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولى، وقام الجهاز الفنى بتخفيف الحمل البدنى للاعبين بشكل تدريجى فى ظل اقتراب المباراة المقبلة والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات تأهيلية لمدة 15 دقيقة بكرة وبدون الكرة فى جزء من الملعب، تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال وفقرة فنية وخططية.

وركز الجهاز الفنى خلال التدريب على تحركات اللاعبين داخل الملعب، وبعدها خاض الفريق تقسيمة فنية تم خلالها تطبيق الأمور الخططية التى تم التدريب عليها.

ووجه فيريرا المدير الفنى التعليمات للاعبين وتصحيح الأخطاء، كما دون الجهاز المعاون السلبيات والإيجابيات التى شهدتها التقسيمة الفنية، كما تابع أيمن طاهر مدرب الحراس أداء الثنائي محمد عواد والسيد عطية الذين شاركوا في التقسيمة.

ويلتقي الزمالك مع ساجرادا الأنجولي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.