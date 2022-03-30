شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتواصل مع عمر جابر للاطمئنان على إصابته مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواصل الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مع عمر جابر فور عودته إلي القاهرة عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في مواجهة السنغال التي جمعتهما امس في المواجهات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وتعرض عمر جابر لإصابة قوية في انكل القدم ولم يتمكن من استكمال مواجهة السنغال ليغادر ويشارك بدلاً منه إمام عاشور.

ومن المقرر أن يخضع عمر جاير لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي لبيراميدز من أجل تحديد حجم اصابته وفترة العلاج التي يحتاجها قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.