شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتواصل مع عمر جابر للاطمئنان على إصابته مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تواصل الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مع عمر جابر فور عودته إلي القاهرة عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في مواجهة السنغال التي جمعتهما امس في المواجهات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.
وتعرض عمر جابر لإصابة قوية في انكل القدم ولم يتمكن من استكمال مواجهة السنغال ليغادر ويشارك بدلاً منه إمام عاشور.
ومن المقرر أن يخضع عمر جاير لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي لبيراميدز من أجل تحديد حجم اصابته وفترة العلاج التي يحتاجها قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.
ووصلت طائرة بعثة المنتخب الوطنى قادمة من العاصمة السنغالية داكار، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1 عقب نهاية الوقت الأصلى والإضافى بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون رد وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.
وحسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.
وانتهى الوقت الأصلى بفوز السنغال بهدف نظيف وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهى بنفس النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.