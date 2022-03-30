شكرا لقرائتكم خبر عن ديروط يفوز على قنا 1/2 فى مجموعة الصعيد.. والمدينة يتعادل مع بنى سويف 2/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى ديروط فوزا مهما على فريق قنا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين ممن منافسات مجموعة الصعيد بالقسم الثانى، وتعادل المدينة المنورة مع بنى سويف.

واصل نادى ديروط نتائجه الإيجابية ليحقق ثلاث نقاط مهم في مشواره ليرفع رصيده إلى النقطة 32 ليحتل المركز الثامن في ترتيب جدول مجموعة الصعيد، فيما بقى نادى قنا عند النقطة 16 في المركز الخامس عشر.

وفى مباراة أخرى تعادل المدينة المنورة مع بنى سويف بهدفين لكل فريق، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ليرفع المدينة رصيده إلى النقطة 33 ويتقدم للمركز السابع، فيما رفع بنى سويف رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادى عشر.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى:

بنى سويف 2 /2 المدينة المنورة

ديروط 2/ 1 قنا

ترتيب جدول مجموعة الصعيد بالقسم الثانى بعد مباريات اليوم

1 أسوان 58 نقطة

2 كيما أسوان 43

3 الألومنيوم 43 نقطة

4 المنيا 41 نقطة

5 بترول أسيوط 40 نقطة

6 مركز شباب طامية 33 نقطة

7 المدينة المنورة 33 نقطة

8 ديروط 33 نقطة

9 الفيوم 32 نقطة

10 تليفونات بنى سويف 30 نقطة

11 بنى سويف 26 نقطة

12 سوهاج 25 نقطة

13 الإعلاميين 25 نقطة

14 نادى ملوى 22 نقطة

15 قنا 16 نقطة

16 البدارى 14 نقطة