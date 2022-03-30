شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب غدا على ستاد القاهرة.. و"فيريرا" يعقد مؤتمرا صحفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الخميس في الرابعة عصرا على ستاد القاهرة الدولى، استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

ويعقد المدير الفني للفريق البرتغالى جوسفالدو فيريرا ، مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء باستاد القاهرة بصحبة أحد اللاعبين بالفريق، للحديث عن لقاء الفريق أمام ساجرادا الأنجولي.

ويلتقي الزمالك مع ساجرادا الأنجولي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى تنتظر خزينة نادى الزمالك انفراجة كبيرة خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعدما أصدرت المحكمة الرياضية حكمًا نهائيًا بتغريم محمود كهربا 2 مليون دولار بفائدة 5% على التأخير لصالح القلعة البيضاء.