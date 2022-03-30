الزمالك يهنئ المثلوثى والجزيرى بتأهل منتخب تونس لنهائيات كأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - هنأ نادى الزمالك، لاعبيه التونسيين المحترفين فى صفوف الفريق حمزة المثلوثى وسيف الدين الجزيرى، بتأهل منتخب بلادهم نسور قرطاج، إلى نهائيات كأس العالم 2022 فى قطر، بعد الفوز على مالى، فى المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.

وكتب حساب الزمالك الرسمى عبر تويتر: "تهانينا للاعبينا سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى، وذلك لمشاركتهم فى تأهل منتخب تونس إلى كأس العالم 2022، نتمناكم خير ممثل للزمالك وللعرب والقارة الإفريقية فى المونديال".



الزمالك

وتأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم عقب تعادله السلبى ضد مالى فى المباراة التى اقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على الملعب الأولمبى حمادى العقربى فى رادس، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

وصعد منتخب تونس الى نهائيات كأس العالم بعد الاستفادة من الفوز فى المباراة الماضية بهدف نظيف فى المواجهة التى اقيمت على ملعب مالى فى ذهاب الدور الفاصل.

وبات تأهل منتخب تونس الى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة فى تاريخه ليعادل السعودية التى تأهلت هى الأخرى لنفس العدد من البطولات.

وسبق لمنتخب تونس المشاركة فى كأس العالم بدءاً من نسخة 1978 بالأرجنتين و1998 بفرنسا و2002 باليابان و2006 بألمانيا، ثم فى آخر نسخة من المونديال سنة 2018 فى روسيا.