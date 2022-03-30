شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم طلائع الجيش 21/24 فى مجمعة تحديد بطل محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 21/24 فى إطار ثان جولات الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 والتى تقام على مدار 3 أيام على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ارتفع رصيد الأهلى إلى النقطة 14.5 ، فى ظل الفوز أمس فى أولى جولات بلاى اوف قبل النهائى على سبورتنج 26/24.

تشهد جولة اليوم منافسة أيضا بين الزمالك مع سبورتنج، بينما تختتم المنافسات بمواجهتى سبورتنج مع طلائع الجيش والأهلى مع الزمالك.

من جهته كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن إقامة الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين المحدد لها أيام 29، 30، 31 مارس الجارى أيضا بدون جمهور.

وقال عبد المنعم، إن الدورة المجمعة الثانية سيطبق عليها نفس شروط المجمعة الأولى، وفقا للتعليمات الأمنية بحضور 30 فردا من كل فريق و15 فردا من كل نادٍ من النشاط الرياضى وأسرة اللعبة.

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.

فاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.