شكرا لقرائتكم خبر عن مروان داود لاعب إنبى يجرى جراحة الصليبى ويعلق: الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مروان داود نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى جراحة الرباط الصليبى، حيث نشر اللاعب صورة عبر صفحته "إنستجرام" معلقا عليها "الحمد لله دائما وأبدا".

تعرض مروان داود للإصابة فى مباراة فريقه الودية أمام المقاولون العرب والتى جمعتهما مساء الاثنين، باستاد بتروسبورت، ليتأكد إصابته بالصليبي بعد إجراء الأشعة.

بدأ مروان داود مسيرته الكروية في ناشئى نادى الشمس الذى ينشط فى الدرجة الثالثة قبل أن يلفت أنظار مسئولى قطاع الناشئين فى القلعة الحمراء ليخطفوا اللاعب وينضم لقطاع الناشئين مواليد 97 ويقضى عامين داخل جدران النادى الأهلى، قبل أن يتم إلغاء مسابقة 97 وتسريح شبابها ويعود اللاعب مرة إلى صفوف نادى الشمس ويتم تصعيده للفريق الأول ليلعب 3 مواسم وينتقل بعدها إلى نادى إنبى.

تعادل إنبى مع نظيره غزل المحلة سلبيا، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء، فى إطار استعدادات الفريق البترولى لاستكمال منافسات الدورى العام، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى.

ويسعى حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لتجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، وتسببت فى نزيف الفريق البترولى للنقاط قبل مواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها 14 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.