قبل مواجهة الزمالك.. يد الأهلي تفوز على طلائع الجيش في دوري المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تغلب الأهلي على فريق طلائع الجيش بنتيجة 24-21، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثالثة للمنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الاهلي وطلائع الجيش 14-14.

وبهذه النتيجة يتصدر الأهلي الدوري مؤقتا برصيد 14.5 نقطة، بينما أصبح رصيد طلائع الجيش 5.50 نقطة في المركز الرابع.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك غدا في ختام الجولة الثالثة والأخيرة لمرحلة الحاسمة لتحديد بطل دوري المحترفين لكرة اليد موسم 2021-2022.

وحصل هادي رفعت حارس طلائع الجيش على لقب أفضل لاعب في المباراة.