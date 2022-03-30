الامارات | مشاركات آسيوية وعربية لحكام كرة القدم والصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركات آسيوية وعربية لحكام كرة القدم والصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلفت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكمين الدوليين أحمد عبدالله الغيص، وياسر خلفان الزعابي بإدارة مباراتين في بطولة الاتحاد لكرة الصالات في دولة الكويت والمقرر إقامتهما 31 الجاري و1 أبريل المقبل. ويأتي قرار التكليف بناءً على طلب من الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتعيين حكمين دوليين لإدارة مباراتين مهمتين في البطولة ، وذلك في ظل التعاون والعلاقات الطيبة التي تربط وتجمع بين الاتحادين العربيين الشقيقين.

وفي سياق متصل، غادر أمس الحكم الدولي فهد بدر الحوسني إلى العاصمة التايلاندية بانكوك بعد تعيينه من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات التصفيات الآسيوية للفترة من 2 إلى 10 أبريل المقبل، والمؤهلة لنهائيات كأس آسيا للصالات 2022 في الكويت.

وكان الحكم الدولي قد شارك في إدارة العديد من المسابقات القارية والدولية أبرزها بطولة الاتحاد الآسيوي 2018 في الصين تايبيه، والتصفيات التمهيدية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2019 في فيتنام، كما شارك ضمن طاقم التحكيم الذي أدار مباريات ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة الصالات 2021 والتي أقيمت في مدينة خورفكان، والبطولة الدولية لكرة الصالات في تايلاند، ومونديال الصالات 2021 الذي أقيم مؤخراً في ليتوانيا.

من جهة أخرى، عيّن الاتحاد الأسيوي أحمد يعقوب المسؤول الفني للمحاضرين والمُقيّمين باتحاد الكرة، مُقيمًا للأطقم التحكيم المكلفة بإدارة مباريات المجموعات من الأولى إلى الرابعة ضمن الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية، والمقرر لها الفترة من 3 إلى 28 أبريل المقبل.

ويستعد الحكم الدولي يحيى الملا للسفر إلى نيبال يوم الأربعاء المقبل بعد اختياره ضمن طاقم تحكيم مباراة ناديي ماشندرا نيبال وبلو ستار سليرنكا يوم 5 أبريل المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2022.

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