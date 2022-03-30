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مسحة طبية للاعبى الزمالك قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى

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القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وأعضاء الجهاز الفنى والجهازين الطبى والإدارى لمسحة طبية للكشف عن فيروس ، استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولى ويأتى ذلك كإجراء احترازى متبع قبل المباريات الأفريقية بـ48 ساعة، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقى "كاف".

 

ويلتقى الزمالك مع ساجرادا الأنجولى يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

فى سياق مختلف وضع البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامج تأهيل للاعبى الزمالك الدوليين العائدين من السنغال اليوم عقب المشاركة فى تصفيات كأس العالم، وذلك استعدادا لمباراة ساجرادا الأنجولى المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الدولين تدريبا خفيفا غدا مع بعض تدريبات التأهيل واللياقة البدنية استعدادا لمباراة الجمعة، وذلك خوفا من تعرضهم للإرهاق نتيجة السفر للسنغال وخوض مباراتي التصفيات في 4 أيام، وخاصة أحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو الذين شاركو في المباراة الأخيرة والتي انتهت بفوز السنغال والتأهل لكأس العالم 2022 بقطر .

من ناحية أخرى تنتظر خزينة نادى الزمالك انفراجة كبيرة خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعدما أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا بتغريم محمود كهربا 2 مليون دولار بفائدة 5% على التأخير لصالح القلعة البيضاء.

كما ينتظر نادى الزمالك الحصول على باقى القيمة المالية لصفقة انتقال مصطفى محمد لصفوف جالاتا سراى التركى، حيث يحق للنادى الأبيض الحصول على مبلغ 4 ونصف مليون دولار فى 30 يونيو المقبل.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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