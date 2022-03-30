شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يوافق للأهلى على حضور 5 آلاف مشجع فى مباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو الأمن على حضور 5 آلاف مشجع من جماهير الأهلى فى مباراته ضد الهلال السودانى يوم الأحد المقبل، فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ووافق مسئولو الأمن خلال الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة على حضور 5 آلاف مشجع من جماهير الأهلى، بعدما طلب مسئولو القلعة الحمراء زيادة العدد المسموح به لحضور مباراته ضد الهلال، إلا أن الأمن اكتفى بحضور 5 آلاف مشجع فقط.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الأولى لدورى الأبطال برصيد 7 نقاط، ويحتاج للفوز أو التعادل بأى نتيجة لضمان الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل على استاد الأهلي والسلام، وهي المباراة التي تقام في شهر رمضان الكريم.