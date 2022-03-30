شكرا لقرائتكم خبر عن من المطار إلى ميت عقبة.. "زيزو" يشارك فى مران الزمالك وجلسة خاصة مع فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمقر القلعة البيضاء عقب عودته من السنغال، اليوم، عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في مباراة مصر والسنغال أمس الثلاثاء بداكار.

وحرص الجهاز الفني فى الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا على استقبال زيزو، وعقد جلسة معه وقدم له التحية على مستواه أمام السنغال.

ويلتقى الزمالك مع ساجرادا الأنجولى يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

‎وعقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع أحمد سيد "زيزو"، فى حضور أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وذلك خلال مران اليوم الأربعاء.

وقام فيريرا بتوجيه التعليمات للاعب، وتحفيزة عقب العودة من المشاركة مع منتخب مصر، مؤكدا له أنه قدم مباراة قوية أمام السنغال ولم يحالفه الحظ، وشدد "فيريرا" ومعاونوه على اللاعب بضرورة نسيان ما حدث والتركيز فى الفترة القادمة، وكذلك أشادوا بالتزامة من خلال حضوره المران على الرغم من عودته من السنغال صباحا.

وشارك "زيزو" فى المران الجماعى وأدى تدريبات بدنية تحت إشراف فيليب سوزا مدرب الأحمال.

وكانت وصلت مطار القاهرة الدولى، اليوم، طائرة بعثة المنتخب الوطنى قادمة من العاصمة السنغالية داكار، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1 عقب نهاية الوقت الأصلى والإضافى بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون رد وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وحسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.