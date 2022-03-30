وسائل إعلام: اتحاد الكرة يستقر على استمرار كارلوس كيروش مديراً فنياً لمنتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، استقر على تجديد التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، حتى يتولى المهمة الفنية لفترة جديدة، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة بعدم التاهل إلى مونديال قطر المقرر لها العام الجاري.

وأفادت الوسائل الإعلامية، نقلاً عن مصادر لها داخل اتحاد الكرة، بأن الأغلبية من أعضاء مجلس الادارة تؤيد استمرار كيروش بالرغم من عدم تحقيق الهدف الذي تم التعاقد معه من اجله.

والتمس اعضاء اتحاد الكرة العذر للمدرب البرتغالي حتى وان خسر بطولة الامم الافريقية والتأهل لكاس العالم بسبب ركلات الترجيح ولكنه قاد المنتخب لتحقيق نتائج قوية ومباريات متميزة.

وكان المنتخب الوطني قد فشل في التأهل إلى كأس العالم المقرر إقامتها في قطر هذا العام، بعد الخسارة امام نظيره السنغالي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 1-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي لمباراتيّ الذهاب والعودة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.