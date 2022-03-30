7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يدرس الاعتماد على مدرب وطنى للمنتخب خلفا للبرتغالى كيروش ،موسيمانى يمنح الأهلى الضوء الأخضر لبيع بواليا فى الصيف.

اتحاد الكرة يجهز شكوى ضد حكم مباراة السنغال بسبب الجمهور.. فيديو وصور

يجهز مسئولو اتحاد الكرة شكوى ضد الحكم الجزائرى مصطفى غربال ومسئولى تنظيم مباراة السنغال للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عقب اعتداءات الجمهور السنغالى على اللاعبين قبل وأثناء المباراة، وعلى الجمهور المصرى أيضا الذى تواجد فى المدرجات وأصيب عدد كبير منهم.

موسيمانى يمنح الأهلى الضوء الأخضر لبيع بواليا فى الصيف

منح بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى الضوء الأخضر لإدارة الكرة بالقلعة الحمراء من أجل تسويق الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر والمعار فى الموسم الحالى إلى نادى السيلية القطرى، فى ظل عدم الحاجة إلى جهود اللاعب فى الموسم المقبل، فى ظل عدم قناعة موسيمانى بقدرات المهاجم الكونغولى.

اتحاد الكرة يدرس الاعتماد على مدرب وطنى للمنتخب خلفا للبرتغالى كيروش

يدرس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم اختيار مدير فنى جديد للمنتخب المصرى خلال اجتماعة الطارئ، الذى سوف ينعقد خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك لبحث ملفات مباراة السنغال وأعمال الشغف التى حدثت من قبل الجمهور السنغالى مع البعثة المصرية.

صدمة فى الإسماعيلى بسبب قرار الطلائع بشأن عمر رضوان

سيطرت حالة من الصدمة على مسئولي الاسماعيلى بسبب تمسك طلائع الجيش باستعادة الحارس عمر رضوان في نهاية الموسم الجارى بعد نهاية إعارته للدراويش ورفض فكرة تحويل إعارة الحارس لبيع نهائى، لاسيما بعد الأداء المتميز الذى يقدمه الحارس فى الفترة الأخيرة، ويرى مسئولو الطلائع أن عمر رضوان هو الأكثر قدرة على تعويض محمد بسام حارس مرمى الفريق الذى تأكد رحيله عن الطلائع بنهاية الموسم الجارى بعد انتهاء تعاقده مع النادى.