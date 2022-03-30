شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. ختام بطولة أفريقيا لناشئى وناشئات الجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسدل الستار، غدا الخميس، على منافسات البطولة الأفريقية لناشئى وناشئات الجولف تحت 18 عاما، والتى تستضيفها مصر حاليا بملاعب جولف بمشاركة 12 دولة أفريقية يمثلهم ما يقرب من 100 لاعب ولاعبة.

ويشهد الختام تتويج بطل القارة السمراء للفرق والفردى ناشئين وناشئات، كما سيتأهل الحائز على اللقب إلى بطولة العالم للناشئين المقرر إقامتها فى شهر يونيو المقبل.

ويتتافس على اللقب الأفريقى جنوب أفريقيا والمغرب وإن كان الفريق الجنوب أفريقى هو الأقرب لحصد المركز الأول ناشئين وناشئات حتى الآن.

وأنهى اتحاد الجولف كل الترتيبات الخاصة بمراسم حفل الختام وتوزيع الجوائز وتكريم رعاة البطولة الذين ساهموا فى نجاح البطولة.