شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يدخل معسكرا بالإسماعيلية فى رمضان استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للمقاصة على دخول معسكر مغلق بدءا من اليوم الثالث لشهر رمضان الكريم بمدينة الإسماعيلية، استعدادا لمباراته القادمة ضد الزمالك ضمن منافسات الدورى المصرى.

ويدخل المقاصة معسكر مغلق بالإسماعيلية فى الثالث من أبريل المقبل ويستمر حتى يوم 8 من الشهر نفه قبل العودة إلى القاهرة للمبيت بها استعدادا لمباراته ضد الزمالك بالدورى.

وقرر الجهاز الفنى للمقاصة منح لاعبى الفريق الفيومى إجازة أول وثانى أيام شهر رمضان الكريم، ضمن برنامج التحضير لمباراته القادمة ضد الزمالك بمنافسات الدورى المصرى، قبل استئناف التدريبات الجماعية فى شهر رمضان.

واتفق الجهاز الفنى للمقاصة على خوض مباراة ودية مع أحد فرق الدرجة الثانية غدا الخميس، ضمن برنامج التحضير لمباراته القادمة ضد الزمالك بمنافسات الدورى المصرى، من أجل رفع المستوى الفنى والحفاظ على حساسية المباريات لدى لاعبى الفريق الفيومى.