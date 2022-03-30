شكرا لقرائتكم خبر عن حسن ياسين يبدأ التأهيل من شد العضلة الخلفية فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حسن ياسين صناع ألعاب النادى الإسماعيلى تنفيذ برنامجه التأهيلى بشكل مكثف قبيل العودة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

وتعرض حسن ياسين لشد فى العضلة الخلفية خلال المران، الذى أقيم مؤخرًا، وذلك ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

جدير بالذكر أن المسابقات المحلية تم إيقافها قرابة شهر بسبب الأجندة الدولية بسبب مباراتين حاسمتين للمنتخب الوطنى أمام نظيره السنغالى فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر هذا العام، والتى خسر فيها حلمه بالتأهل للمونديال بركلات الترجيح.

فى سياق آخر قرر حمد إبراهيم المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى خصم 50 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب فى صفوف الفريق، بعد الأزمة الأخيرة وعدم نزول المران أمس الإثنين، على أن تخصم بنسب من عقودهم.

وجاء قرار المدير الفنى لفرض حالة الانضباط داخل الفريق، خاصة أن الفترة الحالية تحتاج للتركيز وعدم الخروج عن النص، للنجاح من الخروج من المنطقة التى لا تليق بالفريق فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.