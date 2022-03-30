شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكثف جهوده لاستخراج تأشيرة قطر لعمار حمدى لبداية التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو الأهلى فى الوقت الحالى جهودهم لاستخراج تأشيرة قطر لعمار حمدى لاعب الفريق الأحمر، حتى يسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال أيام؛ للبدء فى مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعى بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى.

ويقوم مسئولو الأهلى بإنهاء ترتيبات السفر والبرنامج العلاجي للاعب بالتنسيق مع مركز "سبيتار" بالدوحة، الذي سيخضع اللاعب للتأهيل به خلال الفترة المقبلة.

وأشار أحمد أبو عبلة طبيب الاهلى أن عمار يقوم حاليا بتدريبات علاج طبيعي وفقا للبرنامج الطبي المحدد له بالتنسيق مع الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي.

يذكر أن عمار حمدى قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء معسكر الفريق بالإمارات قبل كأس العالم للأندية الأخيرة.

ويواصل الأهلى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى فى ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.