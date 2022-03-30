شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورت: غياب صلاح وتريزيجيه عن بعثة المنتخب القادمة من السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراسل قناة أون تايم سبورت عن تغيب الثلاثى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر ومصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراى التركى ومحمود حسن تريزيجيه لاعب فريق باشاك شهير التركى عن بعثة الفراعنة القادمة من السنغال، حيث توجه الثلاثى الى إنجلترا وتركيا مساء أمس للانضمام كل منهم الى فريقه.

ووصلت طائرة بعثة المنتخب الوطنى قادمة من العاصمة السنغالية داكار، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1 عقب نهاية الوقت الأصلى والإضافى بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون رد وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وحسم منتخب السنغال التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر عقب الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة في المباراة التي جمعتهما على استاد عبد الله واد "ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وانتهى الوقت الأصلى بفوز السنغال بهدف نظيف وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقان شوطين إضافيين انتهى بنفس النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقان إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.