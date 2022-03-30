شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدى مدافعا عن صلاح ولاعبى المنتخب: فعلوا كل ما فى وسعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع أحمد المحمدى، قائد منتخب مصر الأسبق، عن لاعبى المنتخب المصرى لكرة القدم، وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، بعد خسارتهم أمس أمام منتخب السنغال، وهو ما حرم مصر من التأهل لكأس العالم قطر 2022، وقال المحمدى عبر تويتر "صلاح والجميع فى المنتخب الوطنى فعلوا كل ما فى وسعهم ولكن هذه هى كرة القدم، لكن الطريقة التى ينتقده بها بعض الناس ليست عادلة، سوف يعود ويتألق مرة أخرى".

وهاجمت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم المنتخب السنغالى بعد أحداث العنف والشغب التى ارتكبتها جماهيره ضد مصر فى ملعب "عبد الله واد"، فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء، وانتهت بركلات الترجيح 1 - 3 لصالح أسود التيرانجا وتأهلهم إلى نهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

انتهت مباراة الذهاب بين مصر والسنغال فى المرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم بنتيجة 1-0 لصالح الفراعنة، ثم فاز أسود التيرانجا بهدف نظيف فى الإياب، وبعدها ذهب اللقاء إلى ركلات الترجيح ثم خسر الفراعنة 1-3 ويتأهل ساديو مانى ورفاقه إلى مونديال قطر.

البداية مع صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، التى تصدرها عنوان "عار كأس العالم"، للرد على ما حدث فى مباراة الأمس من جانب جماهير السنغال فى المدرجات من شغب وأحداث عنف، وتسليط أضواء الليزر بشكل مستمر خلال ركلات الترجيح.

كما نشرت الصحيفة الإنجليزية، صورة النجم المصرى محمد صلاح تحت عنوان "ركلات الليزر، عذاب صلاح فى ركلات الترجيح"، قائلة "محمد صلاح تعرض للعمى بسبب الليزر ورشق بالزجاجات، وأخطأ فى ركلات الترجيح، لينتهى حلمه فى كأس العالم".

فيما عنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية "كريستيانو وليفاندوفسكي يصلان إلى قطر، ومحمد صلاح لا".