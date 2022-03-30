كيف تعامل اتحاد الكرة مع ضياع حلم تأهل الفراعنة للمونديال؟

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القاهرة - سامية سيد - انتزع منتخب السنغال تذكرة التأهل لكأس العالم 2022 على حساب مصر بعد مباراة ماراثونية فى الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة، ولم يستطع منتخب مصر الاستفادة من فوزه على السنغال 1-0 فى ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر، بعد خسارته بالنتيجة ذاتها فى جولة الإياب، ونلقى الضوء فى التقرير التالى على طريقة تعامل اتحاد الكرة مع وداع المونديال.

س: كيف ودع منتخب مصر حلم التأهل لكأس العالم؟

ج: كان منتخبا مصر والسنغال تبادلا الفوز بنتيجة (1-0) فى مباراتى الذهاب والإياب بالقاهرة وداكار ضمن المحلق الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، قبل أن ينتزع "أسود التيرانجا" تذكرة التأهل للمونديال بعد الفوز (3-1) بركلات الترجيح.

س: ماذا قال كيروش عن وداع منتخب مصر للمونديال؟

ج: كتب كيروش مدرب الفراعنة عبر حسابه على تويتر "لقد انتهى الحلم، بذلنا أقصى ما لدينا، ولم يكن كافيا، أشكر اتحاد الكرة المصرى من أعماق قلبى على نيل شرف تدريب هذا المنتخب".

وأضاف أيضا "أشكر اللاعبون والجهاز المعاون، سوف تكونون دائما فى قلبى، لقد تشرفت بالعمل معكم، ووجدت منكم أقصى درجات الاحترافية، واكتسبت صداقات جديدة، وبدونكم لما حققت شيئا.. فخور بكم، وأتمنى التوفيق للجماهير المصرية فى الفترة القادمة".

س: كيف تعامل اتحاد الكرة مع أزمة وداع مصر لكأس العالم قطر 2022؟

ج: لم يصدر الاتحاد المصرى حتى الآن أى قرار رسمى فى هذا الشأن، وفتح جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، الباب أمام كل الاحتمالات بشأن مصير البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة فيما أكد كيروش بشكل صريح رحيله عن منتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، حيث قال: "سأترك راية منتخب مصر لمدرب آخر يتولى المهمة خلال الفترة المقبلة"، مهنئا أسود التيرانجا على التأهل للمونديال.

س: هل رحل كيروش عن تدريب منتخب مصر؟

ج: ينص تعاقد المدرب البرتغالى مع الاتحاد المصرى على انتهاء مدته حال عدم تأهل الفراعنة إلى مونديال قطر 2022.

س: هل يسعى اتحاد الكرة للتمسك باستمرار كيروش فى منصبه ؟

ج: يبدو أن رئيس اتحاد الكرة المصري يميل لاستمرار المدرب البرتغالي، حيث رفض في تصريحات تليفزيونية حسم القرار النهائي بشأن رحيل كيروش عن منتخب مصر، مؤجلا الأمر لما بعد قرعة كأس العالم 2022، وقال جمال عبر قناة أون تايم سبورتس: "بالنسبة لي، كارلوس كيروش أدى ما عليه وزيادة، فهو لا يترك شيئا للصدفة، بل يهتم بأدق التفاصيل".

س: ما الخطوات المقبلة بشأن مصير منتخب مصر ؟

ج: قال جمال رئيس اتحاد الكرة : ننتظر اجتماع مجلس الإدارة، لاتخاذ ما يلزم لصالح الكرة المصرية، وكل شيء وارد ، وشدد: "أحترم رغبة باقي زملائي في مجلس الإدارة، ولا يمكن التصريح في هذا التوقيت بشأن هوية مدرب مصر في المرحلة القادمة سواء كان مصريا أو أجنبيا"، وأشار إلى أنه "من الصعب اتخاذ قرار انفعالي خاصة أن هناك 3 أعضاء من المجلس سوف يتواجدون في قرعة كأس العالم 2022، ويحضرون اجتماعات الفيفا في قطر".

وكرر جمال علام: "لم أقل إن كيروش سيبقى أو سيرحل، بالتأكيد سيقدم تقريرا فنيا، وننتظر تصوره وندرسه، لنتخذ قرارا بشأن الجهاز المعاون، وذلك حال استمرار المدرب البرتغالى".